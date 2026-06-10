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        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 51. yılı kutlandı

        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 02:08 Güncelleme:
        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin kuruluşunun 51. yılı kutlandı

        Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin (ÇGC) kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Seyhan Belediyesi Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, meslekte 50. yılını dolduran gazetecilere plaket, Basın Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, törende, gazetecileri her koşulda yanlarında gördüklerini söyledi.

        En yakın çalışma arkadaşlarının da gazeteciler olduğunu belirten Yavuz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        ÇGC'nin Türkiye'de saygın bir konumda olduğunu ifade eden Yavuz, kurumun mesleğe daha birçok kişiyi kazandırarak ilerlemelerini sağlayacağına inandığını dile getirdi.

        ÇGC Başkanı Kurtul Çakın da gecede sadece bir ödül töreni gerçekleştirmediklerini aynı zamanda emeğe, dayanışmaya, meslek ahlakına ve yarım asrı aşan kuruma saygılarını ortaya koyduklarını belirtti.

        Kurumun, basın özgürlüğünün, mesleki dayanışmanın ve gazetecilik onurunun çatısı olduğunu ifade eden Çakın, meslekte 50. yılını dolduran gazetecilerin de zor şartlarda görev yapan, mesleğin itibarını koruyan saygın isimler olduğunu kaydetti.

        Çakın, Basın Yarışması'nda dereceye giren gazetecileri kutladı.

        Konuşmaların ardından Vali Mustafa Yavuz ve ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, meslekte 50'nci yılını dolduranlar ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyelerine ve Basın Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödüllerini takdim etti.

        ÇGC kurucu üyesi ve eski başkanı Kurtar Çakın plaketini, oğlu ÇGC Başkanı Kurtul Çakın'ın elinden aldı.

        Basın Yarışması'nda Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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