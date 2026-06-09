Adana'da su borusunun patladığı cadde trafiğe kapatıldı
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle çökme oluşan cadde ulaşıma kapatıldı.
Giriş: 09.06.2026 - 17:43 Güncelleme:
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle çökme oluşan cadde ulaşıma kapatıldı.
Namık Kemal Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait içme suyu borusu patladı.
Patlama nedeniyle çökme oluşan caddeyi su bastı.
Trafiğe kapatılan yolda belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
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