Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'daki Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'daki Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Adana'daki Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 5 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve Harita Şube Şefi Gökalp Ç. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Diğer sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Sitare K. ile apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ise celseye katılmadı.

        Alim E. savunmasında, bilirkişi raporunun henüz iletilmediğini belirterek, "Geçmişte görev alanımdaki tüm sorumluluklarımı eksiksiz tamamladım. Yıkılan binayla ilgili herhangi bir kusurum yok." dedi.

        Gökalp Ç. de binanın yıkılmasında kusurunun olmadığını öne sürdü.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip Karadeniz Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

        Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, binadaki 4 kişi hayatını kaybetmişti. Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

        Benzer Haberler

        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
        Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
        Adana'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Adana'da ilkokul öğrencilerine kıyafet desteğinde bulunuldu
        Adana'da ilkokul öğrencilerine kıyafet desteğinde bulunuldu
        Adana'da sürücüsü uyuyan minibüsün duvara çarpması kamerada
        Adana'da sürücüsü uyuyan minibüsün duvara çarpması kamerada
        Kozanlı göçerlerin yayla yolculuğu başladı
        Kozanlı göçerlerin yayla yolculuğu başladı