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        AFAD'dan Adana için uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Adana'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        AFAD'dan Adana için uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Adana’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS ile ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahminine göre, Adana’da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda ise, Adana’da yarın kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ve hortum tehlikelerine karşı tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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