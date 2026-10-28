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        AOSB'de kadın liderliği ve kişisel marka yönetimi konuşuldu

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu koordinasyonunda "Kadın Liderin Gücü ve Kişisel Marka Yönetimi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        AOSB'de kadın liderliği ve kişisel marka yönetimi konuşuldu

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu koordinasyonunda "Kadın Liderin Gücü ve Kişisel Marka Yönetimi" etkinliği düzenlendi.

        AOSB Kadın Sanayiciler Platformu koordinasyonunda ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların iş dünyasındaki konumlarının güçlendirilmesi ve kişisel markalarını daha etkili yönetmelerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Etkinliğin konuğu Rüzgar Mira Okan, kadın liderliğinin kişinin kendisini tanıması, potansiyelini ortaya koyması ve kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmesiyle güçleneceğini söyledi.

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        "İnsan da kendi yaşamına emek vermeli"

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, kadınların üretim, yönetim ve karar alma süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Güçlü liderlik yalnızca bilgi ve deneyimle sınırlı değil. Kişisel duruş, etkili iletişim ve özgüven de liderliğin temel unsurları arasında yer alıyor" diye konuştu.

        Programda katılımcılarla buluşan Rüzgar Mira Okan ise hayatın farklı evreleri üzerinden bireylerin seçimleri, kişisel gelişimleri ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaşamın ilk dönemlerinde aile ve insanların etkisiyle şekillenen tercihlerin ilerleyen yaşlarda kişinin kendi kararlarını verebilmesi açısından önem taşıdığını belirten Okan, "Bir ağacın verimli bir hasat dönemine ulaşabilmesi için sulama, bakım ve budama gibi çalışmaların zamanında yapılması gerekiyor. İnsan da kendi yaşamına emek vermeli, eksiklerini gidermeli ve hedefleri doğrultusunda hazırlık yapmalı" dedi.

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        "Güçlü kadın, her yükü tek başına taşıyan kadın değildir"

        Kadın liderliği üzerine de değerlendirmelerde bulunan Okan, güçlü olmanın her sorumluluğu tek başına üstlenmek ve dayanıklılığını sürekli kanıtlamak anlamına gelmediğini söyleyerek, "Güçlü kadın, her yükü tek başına taşıyan kadın değildir. Gerektiğinde destek istemek, sorumlulukları paylaşmak ve kendi ihtiyaçlarının farkında olmak da güçlü bir duruşun parçasıdır" şeklinde konuştu.

        Kadınların yalnızca zorluklara dayanmakla yetinmemeleri gerektiğini belirten Okan, "Kendi potansiyelimizi tanımalı, yaşamımızı daha bilinçli ve anlamlı şekilde şekillendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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        Etkinlikte kadınların iş dünyasındaki başarılarının görünür kılınmasının yanı sıra kişisel farkındalık, özgüven, etkili iletişim ve sürdürülebilir gelişimin de liderlik anlayışının önemli parçaları olduğu vurgulandı.

        Kadınların kendi değerlerini tanımaları, deneyimlerini doğru ifade etmeleri, kişisel markalarını bilinçli biçimde oluşturmaları ve birbirlerine destek olmaları gerektiğine yönelik mesajların öne çıktığı etkinlik, kadın liderliğinin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerle devam etti.

        Yoğun katılımın olduğu programın sonunda Rüzgar Mira Okan, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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