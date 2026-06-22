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        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, Adana'da basın mensuplarıyla buluştu

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Adana'da gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, Adana'da basın mensuplarıyla buluştu

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Adana'da gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.


        Çay, bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgede ilan yayımlayan mecralara destek için geçen yıl 350 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını söyledi.

        Kurumsal işbirliklere önem verdiklerini belirten Çay, şöyle konuştu:

        "Basın çalışanlarına avantaj sağlanması açısından Türkiye Sigorta ile yapmış olduğumuz işbirliğini önemli buluyoruz. Yine basın kuruluşlarının, krediye erişimi noktasında Kredi Garanti Fonu ile yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde birtakım imkanlar sağlandı, 7,5 milyar liralık fon tahsis edildi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün kendi uhdesinde sağlamış olduğu krediyle alakalı da şartları mümkün mertebe kolaylaştırarak elimizden geldiğince bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

        Çay, iletişim fakültesi öğrencilerinin staj programlarına öncelik verdiklerini anlattı.

        "Dijital telif" konusunun gündemlerinde olduğunu dile getiren Çay, "Ankara'da, basınımızın ihtiyaçlarını farklı mercilerde ve mecralarda dile getiriyoruz. İletişim Başkanlığımızın öncülüğü bu noktada çok kıymetli. Sağ olsunlar taleplerimizi mümkün mertebe onlar eliyle orada gündeme getirme imkanı buluyoruz." dedi.

        Toplantıya, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı ile gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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