Adana'da lavanta bahçeleri çiçek açtı

Adana'nın Feke ilçesinde lavantaların çiçek açtığı bahçeler mor ve yeşil renge büründü.





İlçede turizm ve ticari amaçlı yetiştirilen lavantalar, havaların ısınmasıyla çiçek açtı.



Bahçeleri gezen ziyaretçiler, hoş kokulu çiçeklerin arasında vakit geçirdi.



Ziyaretçiler, mor ve yeşil renge bürünen bahçelerde hatıra fotoğrafı çektirdi.





İşletmeci Bediye Arı, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır lavanta üretimi yaptığını söyledi.





Bölgede turizm hareketliliğinin başladığını dile getiren Arı, "Sezonumuz yavaş yavaş açılıyor, lavantalarımız çiçeklenmeye başladı. Tüm misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz burada çeşitli ikramlardan faydalanabiliyor." dedi.



Arı, hasat döneminin temmuzun sonuna kadar sürdüğünü, lavanta yağının kolonya, krem ve oda spreyi gibi çeşitli ürünlerde kullanıldığını anlattı.

