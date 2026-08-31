Çağ Üniversitesi ile DAİMFED arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çağ Üniversitesi ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında lisansüstü eğitim olanaklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

DAİMFED'den yapılan açıklamaya göre, üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, üyelerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan protokol için Çağ Üniversitesi'nde imza töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Murat Koç ile DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, DAİMFED üyeleri ve birinci derece yakınları, belirlenen yüksek lisans ve doktora programlarından yüzde 75 indirimle yararlanabilecek.

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Törene, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Saadet Sağtaş Tutkunca ve DAİMFED Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.