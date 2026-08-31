Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Çağ Üniversitesi ile DAİMFED arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Çağ Üniversitesi ile DAİMFED arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Çağ Üniversitesi ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında lisansüstü eğitim olanaklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Çağ Üniversitesi ile DAİMFED arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Çağ Üniversitesi ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında lisansüstü eğitim olanaklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        DAİMFED'den yapılan açıklamaya göre, üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, üyelerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan protokol için Çağ Üniversitesi'nde imza töreni düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Murat Koç ile DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında, DAİMFED üyeleri ve birinci derece yakınları, belirlenen yüksek lisans ve doktora programlarından yüzde 75 indirimle yararlanabilecek.

        REKLAM

        Törene, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Saadet Sağtaş Tutkunca ve DAİMFED Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Yunanistan ve İsrail arasında savunma ortaklığı
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin sanayi devlerine Adana'dan yatırım daveti yapılacak
        Türkiye'nin sanayi devlerine Adana'dan yatırım daveti yapılacak
        Şar Ören Yeri, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten geleceğe ışık tutuyor
        Şar Ören Yeri, binlerce yıllık tarihiyle geçmişten geleceğe ışık tutuyor
        Adanalı üretici aracısız kavunları pazarda tüketiciye uygun fiyattan sunuyo...
        Adanalı üretici aracısız kavunları pazarda tüketiciye uygun fiyattan sunuyo...
        Adana'nın geleneksel lezzeti bici bici, karpuzla buluştu
        Adana'nın geleneksel lezzeti bici bici, karpuzla buluştu
        Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı
        Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı