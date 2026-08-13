GÜNCELLEME 2 - Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı

Dalgıç polisler de nehirde arama çalışması yaptı.

Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi taradı.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.

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