GÜNCELLEME 2 - Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğun cesedine ulaşıldı
Adana'da Ceyhan Nehri'ne girdikten sonra kaybolan 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Adana'da Ceyhan Nehri'ne girdikten sonra kaybolan 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi taradı.
Dalgıç polisler de nehirde arama çalışması yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu, çocukların nehre girdiği alandan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta önce Simar Süleyman'ın ardından da Salih Rami'nin cansız bedeni bulundu.
Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün Ceyhan Nehri'ne giren Salih Rami ile arkadaşı Simar Süleyman'ın gözden kaybolmaları üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.
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