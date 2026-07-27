Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alandaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alandaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 23:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alandaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 4'ü söndürme helikopteri, 2'si söndürme uçağı olmak üzere 41 araç ve 135 personel sevk edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Yangın, büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel farklı suçlardan da tutuklandı
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        Adana'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale (2)
        Adana'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale (2)
        Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Adana'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale
        Adana'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale
        Adana'da orman yangını
        Adana'da orman yangını
        Adana'da arama yapılan araçta 4 adet patlayıcı madde ele geçirildi
        Adana'da arama yapılan araçta 4 adet patlayıcı madde ele geçirildi