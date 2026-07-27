Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 27.07.2026 - 21:32 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karabucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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