Adana'da kamyonetinde 4 patlayıcı ve 1 tüfek ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonetinde 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek ele geçirilen sürücü tutuklandı. Denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu. Araçtaki incelemede 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı denetimde, 28,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmada 74 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 25 aracı trafikten men etti.

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