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        Adana'da bir kişinin parmağına saplanan çiviyi itfaiye ve sağlık ekibi çıkardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde parmağına çivi saplanan kişiye, kaldırıldığı hastanede itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Adana'da bir kişinin parmağına saplanan çiviyi itfaiye ve sağlık ekibi çıkardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde parmağına çivi saplanan kişiye, kaldırıldığı hastanede itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti.

        Havalı çivi tabancasıyla kendini parmağından yaralayan bir kişi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık ekibinin çabasına rağmen çivi çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.

        Hastaneye giden itfaiye ekibi, kesici alet yardımıyla parmağa saplanan çiviyi kesti.

        Daha sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle çivi çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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