Adana'da bir kişinin parmağına saplanan çiviyi itfaiye ve sağlık ekibi çıkardı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde parmağına çivi saplanan kişiye, kaldırıldığı hastanede itfaiye ve sağlık ekibi müdahale etti.



Havalı çivi tabancasıyla kendini parmağından yaralayan bir kişi, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sağlık ekibinin çabasına rağmen çivi çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.



Hastaneye giden itfaiye ekibi, kesici alet yardımıyla parmağa saplanan çiviyi kesti.



Daha sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle çivi çıkarıldı.

