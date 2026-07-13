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        GÜNCELLEME - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 88 personel ile 2 uçak, 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

        İtfaiyenin de destek verdiği ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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