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        Adana'da "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Adana'da "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" düzenlendi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim Konferansı" gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Yavuz, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen konferansta, 15 Temmuz'da devletin, demokrasinin, bağımsızlığın ve millet iradesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hain darbe girişimiyle hedef alındığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın vatanına, bayrağına, demokrasisine, cumhuriyetine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığını belirten Yavuz, böylelikle halkın tarihin akışına yön veren büyük bir duruş sergilediğini dile getirdi.

        Yavuz, 15 Temmuz'da milletin duası, cesareti, inancı ve vatan sevgisinin meydanlara adeta sel olup aktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Annelerin yüreğinde dua, gençlerin bakışında umut, gazilerimizin adımlarında cesaret, şehitlerimizin fedakarlığında ise bu toprakların ebedi ruhu vardı. Tankların karşısında yürek, silahların karşısında iman, karanlığın karşısında ise milletimizin sarsılmaz iradesi vardı. İşte bu nedenle 'İrade Bizim, Zafer Bizim' sözü yalnızca bir tema değil 15 Temmuz'un kalbinde yükselen, milletimizin hafızasına kazınan güçlü bir hakikat cümlesidir. Bu söz, milli birlikten demokrasiye, bağımsızlık ruhundan güçlü Türkiye idealine uzanan ortak bir iradenin ve idealin ifadesidir çünkü o gece yaşananlar, yalnızca hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin engellenmesi değil milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığını bütün dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olmuştur."

        - Davalara katılan avukatlar konuştu

        Vali Yavuz'un konuşmasının ardından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz'ın moderatörlüğünü yaptığı oturuma geçildi.

        Oturumda, FETÖ/PDY'nin Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili davaya katılan Cumhurbaşkanlığı Avukatı Alaaddin Varol ile çatı davasına katılan 61. Hükümet'in avukatı Fatih Atalay konuşmacı olarak yer aldı.

        Varol, terör örgütlerine karşı vatanını, milletini seven, aklı ve fikri hür bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, güçlü devlet yapısıyla bu tür örgütlerin bir daha ortaya çıkamayacağını söyledi.

        Atalay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunun darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini, emniyet ve yargı bürokrasisinin hızla harekete geçmesinin darbe girişiminin başarısız olmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

        Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, şehit yakınları, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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