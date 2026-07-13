Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

