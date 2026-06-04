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        Hediyeyle başladığı kanarya yetiştiriciliği, 40'tan fazla kupa ve madalyayla taçlandı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da kendisine hediye edilen kuşla başladığı yetiştiriciliği 4 yıldan bu yana sürdüren ziraat mühendisi Mehmet Ezer, beslediği kanaryalarıyla katıldığı ses ve güzellik yarışmalarında 40'tan fazla kupa ve madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Hediyeyle başladığı kanarya yetiştiriciliği, 40'tan fazla kupa ve madalyayla taçlandı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da kendisine hediye edilen kuşla başladığı yetiştiriciliği 4 yıldan bu yana sürdüren ziraat mühendisi Mehmet Ezer, beslediği kanaryalarıyla katıldığı ses ve güzellik yarışmalarında 40'tan fazla kupa ve madalya kazandı.

        Merkez Seyhan ilçesinde oturan 44 yaşındaki Ezer, 4 yıl önce bir arkadaşının ona kuş hediye etmesiyle evinde hobi olarak kanarya beslemeye başladı.

        Bir süre sonra kuşlarının sayısını artırmaya karar veren Ezer, zamanla "Alman Tepeli", "Yorkshire" ve "Malinua (Malinois)" türlerinde çok sayıda kanaryaya sahip oldu.

        Kuşlarıyla çeşitli illerde ses ve güzellik yarışmalarına katılıp dereceler elde eden Ezer, kanaryalarının yaşam koşullarını iyileştirmek için Gazipaşa Mahallesi'nde yaşadığı binada daire kiraladı.

        Zamanının büyük bir bölümünü kuşlarına ayıran Ezer, kanaryalarıyla katıldığı ses ve güzellik yarışmalarında 40'tan fazla kupa ve madalya kazandı.

        - "Şu anda profesyonel olarak kuş yetiştiriyorum"

        Mehmet Ezer, AA muhabirine, bir hediyeyle başlayan kuş merakının her geçen gün arttığını söyledi.

        Kuşlarla ilgilenmekten büyük keyif aldığını anlatan Ezer, "Bir arkadaşımın bana bir tane kuş hediye etmesiyle başlayan bir serüvenimiz var. Sonra bu kuş ne güzelmiş diye araştırma yapmaya başladığımda kendimi bu hobinin içinde buldum. Şu anda profesyonel olarak kuş yetiştiriyorum. Çok severek yaptığım bir hobi." diye konuştu.

        - "Bunlar bizim bebeklerimiz gibi"

        Ezer, evinde tek bir kuşla başladığı hobisini şu anda kiraladığı dairede sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "İlk önce evimde, sonrasında balkonda beslemeye başladım. İki yıl sonra balkon yeterli gelmedi ve kendimize iki odalı bir yer tuttuk. Burada bizi en çok heveslendiren, kuşların duruşu. Aynı 'bodyguard' gibi poz vermeleri, kımıldamadan hareketsizce görsel şov yapmaları bizi mest eden kısmı. Kuşları çok seviyorum. Bunlar bizim bebeklerimiz gibi. Hepsi zaten küçücük, 50 gramlık hayvanlar."

        Ezer, ömrü yettiğince kuş yetiştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

        Bir bebek gibi bakımını yaptığı ve beslediği kanaryalarla katıldığı yarışmalardan aldığı madalya ve kupaların kendisini daha çok motive ettiğini vurgulayan Ezer, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 4 yıl önce başladığım bu hobide şu ana kadar 40'tan fazla kupam var. Geçen yıl iki defa 'best' oldum. Beş birinciliğim var. Tabii her sene daha da üzerine koyarak ilerletmeye çalışacağız. Şu anda 120-130 yavrudan en iyilerini seçip yarışmalara götüreceğiz. Geçen yıl üç kulüp yarışmasına katılmıştım. Bu yıl da üç veya dört yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. O yarışmalarda kuşlarımızı en iyi şekilde eşleyip büyütüp poz vermelerini sağlayarak derece almayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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