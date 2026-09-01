Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri İşitme engelli Alparslan biyonik kulak sayesinde daha rahat duymaya başladı

        İşitme engelli Alparslan biyonik kulak sayesinde daha rahat duymaya başladı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı zamanla yüzde 95 seviyesine ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, geçirdiği biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri artık daha rahat duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İşitme engelli Alparslan biyonik kulak sayesinde daha rahat duymaya başladı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı zamanla yüzde 95 seviyesine ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, geçirdiği biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri artık daha rahat duyuyor.

        Neslihan ve Mustafa Doncu çiftinin oğlu Alparslan'ın doğuştan itibaren sesleri az duyduğu belirlendi.

        Çocuklarının zamanla seslere hiç tepki vermediğini fark eden çift, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Talih Özdaş tarafından muayene edilen çocuğun işitme kaybının yüzde 95'e ulaştığı tespit edildi.

        Sağlık Bakanlığınca ücretsiz uygulanan tedavi kapsamında sağ kulağına biyonik kulak takılan Alparslan, ameliyatın ardından sesleri daha iyi duymaya başladı.

        REKLAM

        Dil ve konuşma terapileriyle desteklenen Alparslan'ın seslerin kimden geldiğini ve yönünü ayırt eder hale gelmesi, ailesinin yüzünü güldürdü.

        - "Eğitim alarak konuşulanlara anlam vermeye devam edecek"

        Prof. Dr. Özdaş, AA muhabirine, bebeklerde işitme kaybının erken teşhis edilmesinin tedavinin başarısında önem taşıdığını söyledi.

        Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Özdaş, "Yaranın iyileşme sürecini bekledik. O süreçte de herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anda duyuyor ama anlamıyor. Hep karıştırılan konu bu zaten. Sesi duyacak ama anlaması için bundan sonraki süreçte eğitim alarak bu konuşulanlara anlam vermeye devam edecek." dedi.

        REKLAM

        Anne Neslihan Doncu da biyonik kulak tedavisiyle yaşamlarının değiştiğini ifade ederek, "Alparslan, biyonik kulak takıldıktan sonra yön tayin etmeye ve sesleri ayırt etmeye başladı. Bunlar çok farklı duygular." diye konuştu.

        Baba Mustafa Doncu ise ameliyatı dil ve konuşma terapileriyle desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Çocuğumuz seslerimizi karıştırıyor, seslendiğimiz zaman hangi odada olduğumuzu bilemiyordu. Aynı evin içindeyiz ama seslendiğimizde nerede olduğumuzu bulamadığı zaman ister istemez bizi üzüyordu. Şimdi gelip bizi bulabiliyor, nerede olduğumuzu anlıyor. Alparslan hayata 3-0 geriden başladı ve şu anda 4-3 öne geçti diyebilirim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren kitapsever Adana'daki kütüphanenin m...
        Okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren kitapsever Adana'daki kütüphanenin m...
        Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı
        Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 4 gözaltı
        Hamilelere yaz beslenmesi uyarısı: "Susamayı beklemeden su için"
        Hamilelere yaz beslenmesi uyarısı: "Susamayı beklemeden su için"
        12'nci kattan düşüp hayatta kalan Ecrin, hayalini gerçekleştirdi
        12'nci kattan düşüp hayatta kalan Ecrin, hayalini gerçekleştirdi
        Adana'da sıcak havalar balık satışlarını düşürdü
        Adana'da sıcak havalar balık satışlarını düşürdü
        Doğan: "Tarımsal kredi limitleri günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli...
        Doğan: "Tarımsal kredi limitleri günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli...