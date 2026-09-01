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        Okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren kitapsever Adana'daki kütüphanenin müdavimi oldu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da çocukken başlayan kitap okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Mevlüt Alpay, müdavimi olduğu halk kütüphanesini ikinci evi olarak görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren kitapsever Adana'daki kütüphanenin müdavimi oldu

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da çocukken başlayan kitap okuma alışkanlığını 56 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Mevlüt Alpay, müdavimi olduğu halk kütüphanesini ikinci evi olarak görüyor.

        Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Alpay'ın kitaplara ilgisi, 12 yaşındayken arkadaşının hediye ettiği John Steinbeck'in "Cennetin Doğusu" adlı eserinden etkilenmesiyle başladı.

        Alpay, okuma sevgisini mesleğe dönüştürmek için 1988'de kitap pazarlama sektörüne adım attı.

        Emekli olduğu 2010'dan sonra da gönül verdiği kitaplardan kopmayan Alpay, İnce Memed Halk Kütüphanesi'ne üye oldu.

        Sık sık ziyaret ettiği kütüphaneyi ikinci evi olarak gören Alpay, okuma tutkusuyla çevresine örnek oluyor.

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        - "Kitap okumadığım gün yok"

        Mevlüt Alpay, AA muhabirine, kitapların hayatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

        Okumayı alışkanlık haline getirdiğini dile getiren Alpay, "Kitap okumadığım gün yok. Her gün en az 2 saat okuyorum. Okumadığım zaman kendimi eksik hissediyorum ve o günü tamamlanmamış olarak görüyorum." dedi.

        Alpay, kitap okumak için genelde kütüphaneyi tercih ettiğini, her ziyaretinde yeni eserler keşfederek okuma alışkanlığını sürdürdüğünü anlattı.

        - "10-15 arkadaşımı kütüphaneye kazandırdım"

        Kitaplardan edindiği bilgi ve birikimi çevresindekilerle paylaştığını ifade eden Alpay, şöyle konuştu:

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        "Arkadaşlarım kütüphaneden aldığım kitapları elimde gördüklerinde ilgilerini çekiyor. Ben de kitaplarla ilgili onlara bilgi veriyorum ve kütüphaneye yönlendiriyorum. Bu sayede 10-15 arkadaşımı kütüphaneye kazandırdım. Kütüphaneyi geç bulmamın eksikliğini diğer insanlar da yaşamasın diye buranın bana kattığı zenginliği başkalarıyla buluşturmak için elimden geleni yapıyorum. Eşim bana 'Hayat ile ilgili endişelerini kitap okurken yüzünde göremiyorum, kitap okuduktan sonra hayata daha pozitif bakıyorsun' diyor."

        İnce Memed Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Berk Çam da Alpay'ın kütüphaneyi aktif kullanan okurlardan biri olduğunu belirterek, "Üyemiz, haftada en az iki kitap okuyor. Buraya her geldiğinde ben de ondan yeni şeyler öğreniyorum. Diğer okurlara da kitap tavsiyelerinde bulunuyor. Okuma kültürünü yaşatmak adına Mevlüt Bey bizim için bir şans." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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