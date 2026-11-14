Kaymakam Yüce'ye fahri hemşehrilik beratı verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde görev süresini tamamlayarak yeni görev yerine hazırlanan Kaymakam Nursen Yüce'ye, Belediye Başkanı Mahmut Dal tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiler ve ilçeye sunduğu katkılardan dolayı Kaymakam Nursen Yüce'ye veda öncesinde fahri hemşerilik beratı takdim etti.

Başkan Dal, Kaymakam Yüce'nin gösterdiği gayretlerden dolayı artık Saimbeyli'nin fahri hemşehrisi olarak anılacağı ifade ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.