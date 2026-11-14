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        Sıfır atık anlayışıyla üniversitenin atık yağlarından yüzey temizleyici ürettiler

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) akademisyen ve öğrenciler, yemekhanelerden çıkan aylık yaklaşık 1 ton atık bitkisel yağı geri dönüştürerek 6 ton yüzey temizleyici üretiyor. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi anlayışıyla hayata geçirilen proje sayesinde üniversitenin aylık temizlik ürünü ihtiyacı karşılanırken, kimya öğrencileri de teorik bilgilerini üretim sürecinde uygulama fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Sıfır atık anlayışıyla üniversitenin atık yağlarından yüzey temizleyici ürettiler

        ADANA’da Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) akademisyen ve öğrenciler, yemekhanelerden çıkan aylık yaklaşık 1 ton atık bitkisel yağı geri dönüştürerek 6 ton yüzey temizleyici üretiyor. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi anlayışıyla hayata geçirilen proje sayesinde üniversitenin aylık temizlik ürünü ihtiyacı karşılanırken, kimya öğrencileri de teorik bilgilerini üretim sürecinde uygulama fırsatı buluyor.

        Üniversitenin yemekhanelerinden atık olarak ortaya çıkan bitkisel yağlar, temizlik ürününe dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Doğayı kirletme riski taşıyan atık yağlar, akademisyen ve öğrencilerin yürüttüğü projeyle yüzey temizleyici oluyor. ÇÜ Öğrenci Dekanı ve Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gökçe ile Fen Edebiyat Fakültesi'nden Kimyager Dr. Sedat Emir sıfır atık anlayışıyla yola çıkarak öğrencilerle birlikte atık yağları katma değerli bir ürüne dönüştürdükleri projeyi anlattı.

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        AYLIK 1 TON ATIK YAĞDAN 6 TON YÜZEY TEMİZLEYİCİ ELDE EDİLİYOR

        Ham maddesi üniversitenin atık yağları olan yüzey temizleyicinin, yine üniversitenin tüm bölümlerinde kullanılan faydalı bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Gökhan Gökçe, “Üniversitemizin biri merkez kampüs biri tıp fakültesi içerisinde olmak üzere iki büyük yemekhanesi var. Bu ikisinden ayda yaklaşık 1 tona yakın atık bitkisel yağ ortaya çıkıyor. Biz bu atık bitkisel yağın tamamını kimyasal kullanarak dönüştürüyoruz. Bu da bize 6 tona yakın yüzey temizleyici sağlıyor. Üniversitemizin aylık ihtiyacı olan ise yalnızca 500-600 litre. Bunun tamamını karşıladığımız gibi fazlasını da üretebiliyoruz. Bizim birim maliyetimiz, satın alınan üründen çok çok uygun oluyor” diye konuştu.

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        KİMYA ÖĞRENCİLERİ TEORİDE ÖĞRENDİKLERİNİ PRATİĞE DÖKECEK

        Aynı atık ham maddenin daha çok saflaştırılmasıyla başka temizleyici ürünlerin de çıkarılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, “Atık yağdan elde ettiğimiz için insan cildiyle temas etmesini istemediğimizden yüzey temizleyici olarak yola çıktık ama daha çok saflaştırarak insanların kullanabileceği başka temizleyici maddeler de yapılabilir. Bunu öğrenci dekanlığı projesi olarak sürdürerek kimya bölümünde okuyan öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dönüştürmesi açısından da bir fırsat yaratmış ve sürdürülebilir bir hale getirmiş olacağız” dedi.

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        ‘DOĞAYI KİRLETEN ATIK, ORTAMI TEMİZLEYEN ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR’

        Kimyager Dr. Sedat Emir ise atık bir yağın temizlik ürününe dönüşme sürecini anlatarak, “Üniversitemiz içerisindeki yemekhanelerimizden aldığımız bitkisel atık yağlarımızı öncelikle bir filtrasyon ile zararlı ajanslardan temizliyoruz. Daha sonra yüzeydeki kiri, pisi, yağı toplayıp ortamdan uzaklaştıracak ajanlarla birleştirerek katma değeri yüksek bir ürün çıkarıyoruz. Dolayısıyla üniversite içerisinde öğretilen bilgi ve birikim, üniversite ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yağa atık olarak bakıldığında insanların çöpe dökülmesi muhtemel olarak gördüğü, doğayı ve çevreyi kirleten bir malzemeyken, ortamı temizleyen ve güzel bir koku veren yeni, katma değeri yüksek bambaşka bir ürüne dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

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        Projede yer alan kimya bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Ali Yücel de öğrenci laboratuvarlarında sınırlı kalan çalışmaların bu proje sayesinde sanayi ölçekli halini görebilmenin sektöre girmeden önce kendilerine büyük avantaj, özgüven ve tecrübe kazandırdığını anlattı.

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