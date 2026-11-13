Adana'da firari hükümlü saklandığı evin banyosunda yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin banyosunda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 6 ayrı suçtan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün akrabasına ait 3 katlı binada saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon kapsamında binanın çevresi 3 saat boyunca emniyete alındı. Daha sonra binanın 2. ve 3. katlarında yapılan aramada hükümlü bulunamadı.

Bu sırada bina sahiplerinin anahtarı olmadığını beyan ettiği eve giren ekipler, firari hükümlüyü evin banyosundaki kapının arkasında gizlenirken buldu.

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Firari hükümlü işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Bu arada, düzenlenen operasyon ve firarinin yakalanması jandarmanın yaka kamerasınca görüntülendi.