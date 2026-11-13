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        Dünyanın en pahalı baharatı safranda yağışlar bereketi artırdı Kozan'da gramı 900 TL'lik altın değerinde hasat

        Dünyanın en pahalı baharatları arasında gösterilen safran, Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl yağışların etkisiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Gramı 900 TL'den alıcı bulan safranda, geçen yıllarda 600 gram civarında ürün alan üretici, bu sezon 900 grama ulaşmayı bekliyor. Altın değerindeki safranın hasadı dualarla yapılırken, safranlı pilav ikramıyla da hasat adeta şenliğe dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Dünyanın en pahalı baharatı safranda yağışlar bereketi artırdı Kozan'da gramı 900 TL'lik altın değerinde hasat

        Dünyanın en pahalı baharatları arasında gösterilen safran, Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl yağışların etkisiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Gramı 900 TL'den alıcı bulan safranda, geçen yıllarda 600 gram civarında ürün alan üretici, bu sezon 900 grama ulaşmayı bekliyor. Altın değerindeki safranın hasadı dualarla yapılırken, safranlı pilav ikramıyla da hasat adeta şenliğe dönüştü.

        Kozan ilçesinde safran üretimi yapan Ali Gök, bu yıl safran hasadını şenlik havasında yaptı. Gerçekleştirilen hasada Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya katıldı. Hasat öncesinde yapılan duanın ardından safran çiçekleri toplandı. Programa katılan konuklara safranlı pilav ikram edildi.

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        Bir dönümlük bahçede gramı 900 TL'lik üretim

        Bu yıl yağışların fazla olmasının safranın hem kalitesine hem de verimine olumlu yansıdığını belirten üretici Ali Gök, önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün aldığını, bu sezon ise 900 gram civarında hasat beklediğini söyledi.

        Yağışların kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ali Gök, "Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor. Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz" dedi.

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        Kozan'da safran için üreticiye destek

        Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek de ilçenin tarımsal üretimdeki çeşitliliğine dikkat çekerek, "Çukurova'mızın en bereketli yerlerinden olan ilçemizde böyle kıymetli bir hazinenin yetişmesi bizim için çok değerli. Narenciyede ilk beşte, arıcılık ve bal üretiminde ilk üçte olduğumuz gibi safranın da ilçemizde yetişmesi çok önemli. Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü olarak kendisine gerekli desteği veriyoruz" diye konuştu.

        Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş üreticiden bilgi alarak safran üretim alanında incelemelerde bulundu.

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        Hasat programı, bereket duasının ardından safranlı pilav ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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