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        'Cinayet' ihbarına giden jandarma ekiplerine sürpriz kutlama

        Adana'da bir grup vatandaş 'cinayet var' diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerini pastayla karşılayarak, Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:29 Güncelleme:
        'Cinayet' ihbarına giden jandarma ekiplerine sürpriz kutlama

        Adana'da bir grup vatandaş 'cinayet var' diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerini pastayla karşılayarak, Uzman Çavuşlar Günü'nü kutladı.

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir grup vatandaş Uzman Çavuşlar Günü nedeniyle jandarma ekiplerine sürpriz yaptı. İlk olarak vatandaşlar cinayet olduğunu söyleyerek, ekiplere ihbarda bulundu.

        Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, vatandaşlar tarafından 'En büyük asker bizim asker' sloganıyla karşılandı. Daha sonra ekiplere, vatandaşlar tarafından pasta ikram edildi.

        Kutlama sonrası vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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