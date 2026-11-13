Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

        Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

        Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

        Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 6. gününde Simge Sağın, Merkez Park'ta sahne aldı.

        Simge Sağın, konserde aralarında "Malum" ve "Yankı"nın da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

        Konser sırasında müzikseverler, Sağın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Gece eğlendiği evin sahibini sabah boğazından bıçakladı Emniyette susma hak...
        Gece eğlendiği evin sahibini sabah boğazından bıçakladı Emniyette susma hak...
        Arkadaşlarının habersiz gitmesine sinirlenip, ev sahibini bıçaklamış
        Arkadaşlarının habersiz gitmesine sinirlenip, ev sahibini bıçaklamış
        Adana'da misafir olduğu evin sahibini bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Adana'da misafir olduğu evin sahibini bıçaklayan zanlı tutuklandı
        34 yaşında kansere yakalandı, robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu
        34 yaşında kansere yakalandı, robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu
        Uzmanı uyardı: "Akran baskısı çocukları şiddete yöneltebiliyor" Özel Medlin...
        Uzmanı uyardı: "Akran baskısı çocukları şiddete yöneltebiliyor" Özel Medlin...
        Başkan Doğan'dan 'Tarım arazisinde vasıf değişikliği kaldırılsın' talebi
        Başkan Doğan'dan 'Tarım arazisinde vasıf değişikliği kaldırılsın' talebi