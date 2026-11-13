Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı
Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Giriş: 13.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
Şarkıcı Simge Sağın, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 6. gününde Simge Sağın, Merkez Park'ta sahne aldı.
Simge Sağın, konserde aralarında "Malum" ve "Yankı"nın da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sağın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
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