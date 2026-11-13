Başkan Vekili Akkan, Yenibaraj Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, mahalle ziyaretleri kapsamında Yenibaraj Mahallesi’nde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Akkan, "96 mahallemizin tamamına ayrım yapmaksızın hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, belirlenen program doğrultusunda sürdürdüğü mahalle gezilerine Yenibaraj Mahallesi ile devam etti. İlk olarak Mahalle Muhtarı Zuhal Özbelli’yi ziyaret eden Akkan, mahallenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlık ziyaretinin ardından mahalledeki parkta incelemelerde bulunan Akkan, daha sonra esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

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"96 mahallemize eşit hizmet"

Başkan Vekili Hasibe Akkan, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Seyhan’ımızın 96 mahallesine hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet veriyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Esnafımızla da bir araya gelerek sorunlarını ve önerilerini dinliyoruz. Mahalle gezilerimizi önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz" dedi.

Yenibaraj Mahallesi Muhtarı Zuhal Özbelli ise ziyaretinden dolayı Başkan Vekili Hasibe Akkan’a teşekkür ederek, belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.