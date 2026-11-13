Adana Kültür Yolu Festivali'nde portakal çiçeği temalı bilezik atölyesi düzenlendi

Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar sergiler, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Atölyede katılımcılar, usta öğreticiler eşliğinde pirinç malzeme ve ajur kesim tekniğiyle kendi bileziklerini tasarladı.

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