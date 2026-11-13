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        Adana'da veliler kan bağışında bulundu

        Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Adana'da veliler kan bağışında bulundu

        Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

        Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

        Proje kapsamında, öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya teşvik ederek okula davet etti.

        Çocuklarının teşvikiyle kampanyaya katılan veliler, Türk Kızılaya kan bağışladı.

        Kampanyada kan bağışçısı getiren öğrencilere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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