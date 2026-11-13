Adana'da veliler kan bağışında bulundu
Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.
Adana'da veliler, Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayın ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi" kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulunda etkinlik düzenlendi.
Proje kapsamında, öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya teşvik ederek okula davet etti.
Çocuklarının teşvikiyle kampanyaya katılan veliler, Türk Kızılaya kan bağışladı.
Kampanyada kan bağışçısı getiren öğrencilere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
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