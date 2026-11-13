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        23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, banyo kapısının arkasında yakalandı

        ADANA'da jandarma ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.M.'yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, banyo kapısının arkasında yakalandı

        ADANA’da jandarma ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari M.M.’yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.’nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekibi, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak M.M.’yi bulamadı. Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırıp daireye girdi. Evde arama yapan ekipler, firari hükümlüyü banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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