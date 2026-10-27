Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kiralık sürücülerle kurgu kaza: 25 milyon TL'lik sigorta vurgunu

        Kiralık sürücülerle kurgu kaza: 25 milyon TL'lik sigorta vurgunu

        Adana merkezli 7 ilde düzenlenen ve 58 şüphelinin tutuklandığı sigorta dolandırıcılığı operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, 98 farklı aracı 77 kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü. Bir otomobilin ise 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kiralık sürücülerle kurgu kaza: 25 milyon TL'lik sigorta vurgunu

        Adana merkezli 7 ilde düzenlenen ve 58 şüphelinin tutuklandığı sigorta dolandırıcılığı operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, 98 farklı aracı 77 kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü. Bir otomobilin ise 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı belirlendi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin çalışma yöntemleri tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bir aracın 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterildiği ve her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

        REKLAM

        Kiralık sürücülerle kaza kurgulamışlar

        Şebekenin kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, araç sahipleriyle anlaşarak temin ettikleri araçlara kiralık sürücüler buldu ve planlanan noktalarda kazalar gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin kaza öncesinde sokaklarda keşif yaptığı, güvenlik kameralarının görmediği noktaları belirledikten sonra kazaları gerçekleştirdiği tespit edildi. Ancak şüpheliler keşiflerine rağmen yine de kameralara yakalandı. Kaza sonrası tutanaklarıyla anlaşmalı kaportacılara götürülen araçların, anlaşmalı eksperler aracılığıyla onarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Sigorta şirketlerinden ödeme alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

        REKLAM

        Bu yöntemle 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullanıldığı ve yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

        Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun ardından 58 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun yapan şebeke, 'kiralık sü...
        Kurgu trafik kazalarıyla 25 milyon liralık vurgun yapan şebeke, 'kiralık sü...
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi a...
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın cezalarının gerekçesi a...
        Adana'da önüne atladığı aracı çalarak kaçan şüphelinin kaza yaptığı görüntü...
        Adana'da önüne atladığı aracı çalarak kaçan şüphelinin kaza yaptığı görüntü...
        Adana'da 20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da 20 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
        Teknenin batmasıyla hayatını kaybeden doktor, memleketinde toprağa verildi
        Teknenin batmasıyla hayatını kaybeden doktor, memleketinde toprağa verildi
        Adana'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da iki tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi