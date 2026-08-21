Kırmızı bültenle aranan "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü Adana'da yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan M.K'nin Adana'da olduğunu belirledi.

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