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        Kozan ilçesinde firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 81 noktada denetim yaptı.

        Firari 2 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü de yakalandı.

        Denetimde, 24,49 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 araç ve 35 motosiklet trafikten menedildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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