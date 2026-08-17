Kozan ilçesinde firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

Denetimde, 24,49 gram uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 araç ve 35 motosiklet trafikten menedildi.

Firari 2 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü de yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.