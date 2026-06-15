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        Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta F.S'nin kullandığı 01 SF 218 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 01 AID 155 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.S. ve arkasındaki T.K, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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