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        Antalya'da öldürülen öğretmen ve babasının cenazeleri Adana'da toprağa verildi

        Antalya'da pompalı tüfekle vurularak öldürülen öğretmen ve babasının cenazeleri Adana'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Antalya'da öldürülen öğretmen ve babasının cenazeleri Adana'da toprağa verildi

        Antalya'da pompalı tüfekle vurularak öldürülen öğretmen ve babasının cenazeleri Adana'da defnedildi.

        Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki evde dün çıkan tartışmada öğretmen Orhan Bulak'ın (43) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ve kayınbabası Cafer Öztürk'ün (74) naaşları, Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Adana'nın Pozantı ilçesine götürüldü.

        Baba ile kızı için Yanıkhan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazına, aile yakınları ile Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkan Vekili Kamil Erbil ve vatandaşlar katıldı.

        Namaz sonrasında baba ve kızının naaşları yan yana toprağa verildi.

        Evlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada kendisi gibi öğretmen olan eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınbabası Cafer Öztürk'ü silahla öldüren Orhan Bulak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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