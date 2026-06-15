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        Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi ormanda tatbikat yaptı

        Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, Mersin'deki ormanlık alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi ormanda tatbikat yaptı

        Adana Umut Kervanı Arama Kurtarma ekibi, Mersin'deki ormanlık alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Karboğazı mevkisinde iki gün süren eğitim kampına 30 kişilik ekip katıldı.

        Programda katılımcılara zorlu coğrafyalarda görev yapabilmelerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimin ardından ekip, senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için çalışma yürüttü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Kervanı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen, tatbikatın verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "6 Şubat depremlerinin ardından Umut Kervanı olarak Türkiye genelinde 15 arama kurtarma ekibi kurduk. Ekiplerimiz hızlı şekilde eğitim süreçlerine başladı ve ilk akreditasyonumuzu Adana ekibimiz aldı. 2026 yılı içerisinde de birçok ekibimizin akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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