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        Kozan'da arıların kullanımı için yaptırılan tesis basın mensuplarına tanıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde arıların kullanımı için yaptırılan "arı oteli" basın mensuplarına tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Kozan'da arıların kullanımı için yaptırılan tesis basın mensuplarına tanıtıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde arıların kullanımı için yaptırılan "arı oteli" basın mensuplarına tanıtıldı.

        Firma yetkilisi Can Sezen, tanıtım programında, projenin yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

        Arıların doğanın ve tarımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Sezen, "Yabani arılar için güvenli yaşam alanı oluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. 81 bloktan oluşan arı otelimiz binlerce arıya ev sahipliği yapabilecek kapasitede." dedi.

        Etkinlikte basın mensuplarına balın üretim aşamalarıyla ilgili de bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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