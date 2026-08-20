Kozan'da firari terör örgütü üyesi yakalandı

Öte yandan, denetimlerde 11 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde 23,74 gram uyuşturucu ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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