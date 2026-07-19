Kozan'da kapalı pazar yerine tavan vantilatörleri yerleştirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye ekipleri, artan hava sıcaklığı nedeniyle kapalı pazar yerine 3 tavan vantilatörü taktı. Kozan Belediyesince esnaf ve vatandaşların sıcak havadan daha az etkilenmesi için Karacaoğlan Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, haftada 2 gün pazar kurulan alana 3 tavan vantilatörü taktı. Pazarcı esnafı Cennet Tan, vantilatörlerin hava sirkülasyonu sağladığını belirterek, belediyeye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.