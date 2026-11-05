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        Muaythai sporcusu Deniz Eflin, Yunanistan'da altın madalya için ringe çıkacak

        AHMET KAAN TEMEL - Adana'da milli sporcu 14 yaşındaki Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Muaythai sporcusu Deniz Eflin, Yunanistan'da altın madalya için ringe çıkacak

        AHMET KAAN TEMEL - Adana'da milli sporcu 14 yaşındaki Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

        Ağabeyi de muaythaiyle ilgilenen Deniz Eflin, babasının da bu spora yönlendirmesiyle 11 yaşında antrenmanlara başladı.

        Antrenmanlarla her geçen gün kendini geliştiren Deniz Eflin, katıldığı turnuvalarda tecrübe kazanmasının yanı sıra çeşitli dereceler de elde etti.

        Deniz Eflin, son olarak temmuzda Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

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        Müsabakalardaki başarılarıyla milli takım forması giymeye hak kazanan Deniz Eflin, 6-16 Kasım'da Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

        Milli takım formasıyla ilk kez katılacağı şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan Deniz Eflin, altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

        - "Kendimi birincilik kürsüsünde hayal ediyorum"

        Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, AA muhabirine, şampiyona için günde çift antrenmanla yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

        Muaythainin yüksek disiplin isteyen bir spor olduğunu anlatan Deniz Eflin, kilosunu ve kondisyonunu korumak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

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        Deniz Eflin, kısa sürede elde ettiği başarılarla ailesini gururlandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 38 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu ve altın madalya kazandığını ifade eden Deniz Eflin, şöyle konuştu:

        "İlk kez katıldığım Türkiye şampiyonasında birinci olmak bile bana çok büyük bir motive verdi. Ailem benimle çok gurur duyuyor. 6-16 Kasım'da Yunanistan'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemi çok güzel bir şekilde temsil edeceğim. Üzerimdeki sorumluluğu biliyorum. Güçlüyüm, motiveyim oradan şampiyon olarak dönmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek hedeflerimden biri. İstiklal Marşı'nı okutmak aklıma geldikçe gururlanıyorum ve pes etmiyorum. Kendimi birincilik kürsüsünde hayal ediyorum. Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında birinci olup altın madalyayı kazacağım ve boynuma takacağım, İstiklal Marşı'mı okutacağım.

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        - "Boynumuza altın madalyayı takarak dönmek istiyoruz"

        Milli takım antrenörü Elif Sarıgüney de Deniz Eflin'in disiplinden taviz vermeyen başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Sporcusunun önümüzdeki dönemlerde daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Sarıgüney, şunları kaydetti:

        "Bir muaythaicinin hem mental hem de fiziksel gücü olmak zorunda. Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında ben de milli takım antrenörü olarak köşede yer alacağım ve ona en iyi desteği sağlayacağız. Amacımız inşallah orada bayrağımızı dalgalandırmak. Boynumuza altın madalyayı takarak dönmek istiyoruz."

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        Galeri
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