Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce görevine başladı
Saimbeyli Kaymakamlığına vekaleten atanan Nursen Yüce, görevine başladı.
Giriş: 26.08.2026 - 15:36 Güncelleme:
Saimbeyli Kaymakamlığına vekaleten atanan Nursen Yüce, görevine başladı.
Daha önce Afyonkarahisar'da Hocalar Kaymakamlığı yapan Yüce, yurt dışı eğitimini tamamlamasının ardından Saimbeyli ilçesine atandı.
Görevine başlayan Yüce, Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etti.
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