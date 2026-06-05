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        Saimbeyli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Saimbeyli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Elif Su Uludağ Kardeşlik Parkı'nda düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Sergiye, Kaymakam Emre Aydın, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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