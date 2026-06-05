Saimbeyli'de Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Elif Su Uludağ Kardeşlik Parkı'nda düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiye, Kaymakam Emre Aydın, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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