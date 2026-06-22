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        SBÜ Adana Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni düzenlendi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 20:01 Güncelleme:
        SBÜ Adana Tıp Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni düzenlendi

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        DSİ Sami Kayhan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Öğrencilerin bu seviyeye ulaşmalarında anne ve babaların büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Toroslar, Taş Köprü, Büyük Saat ve Seyhan Nehri bu şehrin bir değeri. Hepimizin korunması yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında hepimizin ortak sorumluluğu var. Bununla birlikte şehirlerin aynı zamanda da eğitim ve öğretimde de değerleri var."

        SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil'in konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

        Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından mezun olan 71 öğrenci Hekimlik Andı'nı okudu.

        Törene, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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