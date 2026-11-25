Adana’nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Tatar (34), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., tabanca ile defalarca Orhan Tatar’a ateş açtı. Ardından şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Göğüs bölgesinden kurşun yaraları alan Orhan Tatar ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Orhan Tatar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tatar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.