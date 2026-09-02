TEKNOFEST'ten "En Özgün Tasarım" ödülüyle dönen gençlerin hedefi uluslararası başarı

KORAY KILIÇ - Tasarladıkları su altı roketiyle katıldıkları TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmada "En Özgün Tasarım" ödülü alan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, uluslararası yarışmalara başvurup tecrübe kazanmayı hedefliyor.

Üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan BELUGA FoF takımı, yerli yazılım kullanarak basınca dayanıklı "SEDASEF" adlı su altı roketi tasarladı.

Gençler, yaklaşık bir yılda ürettikleri roketle, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki Su Altı Roket Yarışması'nda finale kaldı.

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ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmada "En Özgün Tasarım" ödülünün sahibi olan takım, sevinç yaşadı.

- "Balinaların yüzgeçlerinde bulunan tüberküllerden esinlendik"

Takım kaptanı Muhammet Efe Bağdigen, AA muhabirine, ekibin 12 kişiden oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin, başarılı mühendislik örneği sergilediğini dile getiren Bağdigen, tasarladıkları rokete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu aracın en spesifik özelliklerinden biri kanatçıklarda bulunan tüberkül yapısı. Takımımıza adını veren balinaların yüzgeçlerinde bulunan tüberküllerden esinlendik. Bu da bizim aracımızı hidrodinamik anlamda çok verimli kılıyor. Pervanemizde toroidal yapıyı kullandık. Bu da suyun olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltıyor."

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Bağdigen, TEKNOFEST'in gençleri bir araya getiren değerli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Alana gittiğimiz ilk günden son güne kadar hepimiz için inanılmaz bir tecrübeydi. Oraya gelen isimler kariyerlerimiz için hepimize gerçekten motivasyon kaynağı oldular. Çalışma ortamımızı görmeleri, destek olmaları bizim için çok kıymetli tecrübeydi." ifadelerini kullandı.

Yeni projelere odaklandıklarını dile getiren Bağdigen, şöyle konuştu:

"İnşallah seneye hedefimizi daha yükseğe koyarak, kendimizi geliştirerek daha iyi bir projeyle tekrar yarışmalara hazırlanacağız. Çok değerli isimlerden ödül almak bizim için büyük bir gurur oldu. Bu yıl ne yaptıysak seneye üzerine çıkmak, ne kadar ödül varsa hepsini toplamak istiyoruz. Uluslararası yarışmalar tüm katılımcılara büyük tecrübeler katıyor. Bir ekip oluşturup oralara katılmak hem tecrübe olarak hem de yaptığımız projeyi geliştirmek adına çok önemli rol oynar."

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Takım üyelerinden İbrahim Halil Kaya, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

Su altı roketi tasarlamak için yoğun çalışma yürüttüklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu ödül aslında mühendislik anlamında çok önemli ve değerli bir ödül. Amacımız her şeyimizin özgün ve yeni olmasıydı. Asıl amacımız zaten bu ödülü kazanabilmekti. Takım olarak her zaman bir üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Seneye iyice hazırlanarak daha farklı yarışmalara da katılacağız. Uluslararası ve ulusal bütün yarışmalarda boy göstermek istiyoruz."

Hüseyin Can Yeşil de yapacakları projelerle uluslararası yarışmalara katılmayı istediklerini anlattı.