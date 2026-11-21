Adıyaman'da yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Atatürk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen parkın kentte sosyal yaşamı canlandırması ve vatandaşlara yeni bir nefes alanı sunması hedefleniyor. Temeli Mart 2026'da atılan parkın açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karapınar Mahallesi'nde, Akıllı Kavşak yakınında açılışı gerçekleştirilen park vatandaşlardan ilgi gördü.

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Park projesi kapsamında 700 metre uzunluğunda sentetik çim koşu yolu ve akrilik zemin kaplamalı bisiklet yolu oluşturulurken, toplam bin 100 metre uzunluğundaki park içi gezi yolları da yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların kullanımına sunuldu. Parkın 18 bin metrekarelik bölümünü çim alanlar oluştururken, otomatik sulama sistemiyle desteklenen yeşil alanlarda 791 ağaç ve 4 bin 400 çalı bitkisi dikildi. Dinlenme ve piknik alanlarında 32 çatılı piknik masası ile 52 bankın yer aldığı parkta, iki meydan ve yedi giriş noktası bulunuyor. Park bünyesinde ayrıca restoran, tuvalet, su deposu ve 50 araç kapasiteli otopark da yer aldı. Aydınlatma sistemleriyle donatılan ve Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapan parkın, Adıyamanlıların spor, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına katkı sunması amaçlanıyor.

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Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın deprem sonrası süreçte Adıyaman'a verdiği desteği hatırlatarak, "Depremden sonra Mansur Başkan'ım çok iyi hatırlıyorum. Depremin dördüncü günüydü, Adıyaman'da ekmek sıkıntısı yaşanıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek tırlarını bizzat ben karşıladım. Memleketimize ilk ekmek gönderen büyükşehir belediye başkanlarından biri oldunuz. Bunun için size teşekkür ediyoruz" dedi.

Parkın Adıyaman'ın çehresini değiştirecek önemli bir eser olduğunu ifade eden Tutdere, vatandaşların ve çocukların rahatça nefes alabileceği, kente vizyon katacak bir alan oluşturduklarını söyledi. Atatürk Parkı'nın yalnızca kent merkezinde yaşayanlara değil, ilçelerdeki vatandaşlara da hitap edeceğini belirten Tutdere, "Atatürk Parkı, yalnızca Adıyaman merkezde yaşayanların değil, tüm ilçelerimizdeki hemşerilerimizin de rahatça dolaşıp nefes alabileceği bir mekân olacak. Bu park, aynı zamanda Adıyaman ile Ankara arasındaki dayanışmanın, kardeşliğin ve deprem sonrasında kurulan güçlü bağların en güzel eserlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında Abdurrahman Tutdere ile geçmişte kurdukları dostluğa değinerek, Adıyaman'a ilk gelişlerinin bir düğün vesilesiyle olduğunu anlattı. Tutdere'nin o dönem milletvekili olduğunu belirten Yavaş, Adıyaman'da kendilerini ağırladığını, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdiğini kaydetti. Düğün vesilesiyle kendisinden kirvelik teklif edildiğini aktaran Yavaş, "Bana 'bizim kirvemiz olur musunuz?' dediler. Ben de büyük bir keyifle elbette olurum, şeref duyarım dedim. Bu nedenle hepinize şöyle seslenmek istiyorum, sevgili kirvelerim, merhabalar olsun" diye konuştu.

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Tutdere'nin belediye başkanı olduktan sonra Adıyaman için farklı yerlerden destek ve hizmet talep ettiğini dile getiren Yavaş, bu girişimlerin kente önemli katkılar sunduğunu belirtti. Devlet imkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların da deprem bölgesine destek vermesinin önemine işaret eden Yavaş, "Biz kamu kuruluşuyuz başkanım. Buranın ne ihtiyacı varsa elbette gücümüzün yettiği kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Ama bunda sizin de gerçekten emeğiniz çok büyük" sözlerini kullandı.