Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Organize Sanayi Sitesi içerisinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Abdurrahman P. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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