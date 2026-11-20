Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikoloğu Ali Songur tarafından verilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadelede doğru yönlendirme ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.

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