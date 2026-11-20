Adıyaman'da köy muhtarlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Adıyaman'da köy muhtarlarına alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.
Adıyaman'da köy muhtarlarına alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.
Adıyaman Valiliğince İl Genel Meclisi toplantısında, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Psikoloğu Ali Songur tarafından verilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadelede doğru yönlendirme ve kurumlar arası iş birliğinin önemi anlatıldı.
Eğitimde, YEDAM'ın destek hizmetlerinde gizliliğin esas olduğu belirtilerek, bağımlılıkla mücadele kapsamında hizmet veren 115 YEDAM Destek Hattı hakkında bilgi verildi.
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