Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parkta 8 ile 10 yaşlarındaki çocuklar, oyun grubunun bulunduğu alanda zemine döktükleri kolonyayı ateşe verdi. Ateşin tutuşmasıyla oyun alanının zemininden alevler yükseldi. Alevlerle oynayan çocukların tehlikeli oyunu vatandaşların uyarıları sonrası sona erdi. Çocukların ateşten zarar görmeden parktan uzaklaşması rahat bir nefes aldırdı.

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