Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulduğu öne sürülen O.U., kanlar içinde yere yığıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. O.U., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan O.U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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