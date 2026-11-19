Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesi ve kaliteli kaba yem üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Fiğ Ekimi ile Çelikhan'da Hayvancılığa Teşvik Projesi" kapsamında temin edilen tohumlar, 18 Kasım 2026'da ilçe merkezi ve köylerinde faaliyet gösteren çiftçilere teslim edildi.

Proje finansmanının yüzde 75'i Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, yüzde 25'i çiftçilerin katkı payından sağlandı. Projeyle yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması ve hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin temel unsurlarından biri, kaliteli ve yeterli kaba yem teminidir. Bu doğrultuda yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasını ve üreticilerimizin kendi yem kaynaklarını oluşturmasını önemsiyoruz. Çelikhan ilçemizde hayata geçirdiğimiz bu proje ile hem bitkisel üretimi hem de hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve üretim gücünü destekleyen projelerimizi, ilimizin tarımsal potansiyelini daha ileriye taşımak amacıyla kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.